Обвинение запросило сроки для фигурантов дела «Нового величия»: от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии

Сторона обвинения запросила от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии для фигурантов . Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Анне Павликовой предлагается назначить 4 года условно, Марии Дубовик — 6 лет условно, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — по 6 лет и 6 месяцев условно.

Еще троим фигурантам дела обвинение попросило назначить реальное наказание. Руслану Костыленкову — 7 лет и 6 месяцев колонии, Вячеславу Крюкову — 6 лет колонии, Петру Карамзину — 6 лет и 6 месяцев колонии.

Обвинение также потребовало дополнительное наказание в виде ограничения на использование интернета, пишет «Медиазона».