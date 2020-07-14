На Украине легализовали игорный бизнес. Он был под запретом 11 лет

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса в стране. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Закон разрешает проведение азартных игр (среди них игра в рулетку, в кости, карточные игры и игровые автоматы), а также букмекерскую деятельность. Казино можно размещать в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальных игорных зонах; планируется организовать пять таких зон. К азартным играм нельзя будет допускать лиц младше 21 года. Контролировать игорный бизнес будет специальная комиссия, подчиненная правительству Украины.

Игорный бизнес на Украине был запрещен с 2009 года. Очередной законопроект о его легализации в декабре 2019 года в Верховную Раду внес депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Марусяк. В пояснительной записке говорилось, что на фоне запрета азартных игр на Украине действуют до 5 тысяч залов игровых автоматов, до двух тысяч пунктов приема ставок и не менее 20 подпольных казино. В январе Рада приняла законопроект в первом чтении.