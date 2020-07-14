Минобороны Азербайджана: при обстрелах на границе с Арменией погибли семеро военнослужащих, в том числе генерал-майор и полковник

В результате обстрелов на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев, объявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.

По словам Велиева, которые приводит «Интерфакс», обстрел со стороны Армении в Товузском районе продолжается.

Ранее администрация Товузского района объявила, что в результате обстрела погиб 76-летний житель села Агдам.

Армянская сторона пока сообщения о гибели азербайджанских военных и жителя села Агдам не прокомментировала.

12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

Азербайджан уверяет, что огонь из артиллерийских установок был открыт с армянской стороны. Армения, в свою очередь, заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались на автомобиле УАЗ нарушить границу, а затем, используя артиллерийский огонь, предприняли попытку захватить опорный пункт. О потерях со своей стороны убитыми и ранеными Армения не сообщала.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. За 26 лет стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но в целом он соблюдается.