Крупнейший в мире оператор наружной рекламы ушел из России

Французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor — крупнейшего в России оператора наружной рекламы. Об этом сообщает РБК.

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян сообщил изданию, что принадлежавшие французам 25% Russ Outdoor выкупило ООО «Стинн». По данным РБК, владельцы этого ООО — Леван и Роберт Мирзояны.

В октябре 2019-го «Стинн» приобрела 48,6% Russ Outdoor, увеличив свою долю в компании до 73,6%. Еще 26,4% Russ Outdoor остались у ВТБ, напоминает РБК.

Сумму сделки Мирзоян не назвал, по словам источника РБК, пакет JCDecaux выкупили исходя из оценки всей Russ Outdoor в девять миллиардов рублей в 2019-м.

Таким образом, за 25% JCDecaux получила до 2,2 миллиарда рублей, приводит издание свою оценку.

JCDecaux вела рекламный бизнес в России с 2006-го, пакет акций Russ Outdoor компания выкупила у ВТБ в 2013-м.

Russ Outdoor «выросла» из созданной в 1995 году «АПР-Сити» — ею с 2000-го по 2011 год владела News Corp. Руперта Мердока. Затем компанию продали ВТБ, в 2012-м она сменила название на Russ Outdoor.

У Russ Outdoor, по ее собственным данным, которые приводят «Ведомости», 23 тысячи рекламных поверхностей в 37 городах России.