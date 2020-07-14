Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек. Больше половины выздоровели

В мире зарегистрировано более 13 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в режиме реального времени. Показатель в 12 миллионов человек был зафиксирован 9 июля.

В общей сложности от COVID-19 умерли 573 тысячи человек. Более 7,2 миллиона человек выздоровели.

Лидером в статистике заболевания среди мировых стран остаются США — там выявлены более 3,3 миллиона случаев COVID-19, умерли 135 тысяч человек.

На втором месте Бразилия — более 1,8 миллиона заболевших, 72 тысячи умерших; за ней следует Индия — 906 тысяч заболевших, 23 тысячи умерших.

В России, идущей четвертой в мировой статистике, зарегистрированы 733 тысячи случаев заболевания, умерли 11 тысяч человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 3 304 942 (+59 017) 135 205 (+428) 1 006 326 (+10 750) 2 163 411 🇧🇷 Бразилия 1 864 681 (+24 831) 72 100 (+631) 1 264 843 (+20 755) 527 738 🇮🇳 Индия 878 254 (+28 732) 23 174 (+501) 553 471 (+18 853) 301 609 🇷🇺 Россия 733 699 (+6 537) 11 439 (+104) 504 021 (+2 960) 218 239 🇵🇪 Перу 326 326 (+3 616) 11 870 (+188) 217 111 (+2 959) 97 345 🇨🇱 Чили 315 041 (+3 012) 6 979 (+98) 283 902 (+2 788) 24 160 🇲🇽 Мексика 299 750 (+4 482) 35 006 (+276) 234 905 (+5 049) 29 839 🇬🇧 Великобритания 290 180 (+650) 44 866 (+21) 512* _ 🇿🇦 ЮАР 276 242 (+12 058) 4 079 (+108) 134 874 (+7 159) 137 289 🇮🇷 Иран 257 303 (+2 186) 12 829 (+194) 219 993 (+2 327) 24 481 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 12 918 020 569 249 7 120 770 5 228 001

Актуально на 08:44 14.07.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 08:44 14.07.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.