Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек. Больше половины выздоровели
Источник: Университет Джонса Хопкинса
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В мире зарегистрировано более 13 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в режиме реального времени. Показатель в 12 миллионов человек был зафиксирован 9 июля.
В общей сложности от COVID-19 умерли 573 тысячи человек. Более 7,2 миллиона человек выздоровели.
Лидером в статистике заболевания среди мировых стран остаются США — там выявлены более 3,3 миллиона случаев COVID-19, умерли 135 тысяч человек.
На втором месте Бразилия — более 1,8 миллиона заболевших, 72 тысячи умерших; за ней следует Индия — 906 тысяч заболевших, 23 тысячи умерших.
В России, идущей четвертой в мировой статистике, зарегистрированы 733 тысячи случаев заболевания, умерли 11 тысяч человек.
Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
3 304 942 (+59 017)
135 205 (+428)
1 006 326 (+10 750)
2 163 411
🇧🇷 Бразилия
1 864 681 (+24 831)
72 100 (+631)
1 264 843 (+20 755)
527 738
🇮🇳 Индия
878 254 (+28 732)
23 174 (+501)
553 471 (+18 853)
301 609
🇷🇺 Россия
733 699 (+6 537)
11 439 (+104)
504 021 (+2 960)
218 239
🇵🇪 Перу
326 326 (+3 616)
11 870 (+188)
217 111 (+2 959)
97 345
🇨🇱 Чили
315 041 (+3 012)
6 979 (+98)
283 902 (+2 788)
24 160
🇲🇽 Мексика
299 750 (+4 482)
35 006 (+276)
234 905 (+5 049)
29 839
🇬🇧 Великобритания
290 180 (+650)
44 866 (+21)
512*
_
🇿🇦 ЮАР
276 242 (+12 058)
4 079 (+108)
134 874 (+7 159)
137 289
🇮🇷 Иран
257 303 (+2 186)
12 829 (+194)
219 993 (+2 327)
24 481
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
12 918 020
569 249
7 120 770
5 228 001
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 08:44 14.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
Актуально на 08:44 14.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.