Бывший ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет

Умер бывший ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара, сообщает Variety со ссылкой на представителей телеканала Discovery, на котором выходила программа. Имахаре было 49 лет. Никаких других подробностей представители Discovery не уточнили. По данным The Hollywood Reporter, у Имахары была аневризма мозга.

David Edwards / MediaPunch / Imago / Scanpix / LETA

«Я в растерянности. Нет слов», — написал в твиттере бывший соведущий «Разрушителей легенд» Адам Сэвидж, назвав Гранта Имахару «по-настоящему выдающимся инженером, творцом и артистом».

До участия в «Разрушителях легенд», где он отвечал за роботов и другую технику, Имахара сотрудничал с Lucasfilm THX, а затем с Industrial Light and Magic. Он принимал участие в работе над тремя эпизодами «Звездных войн», двумя частями «Матрицы», «Парком Юрского периода» и другими блокбастерами.

К «Разрушителям легенд» Имахара присоединился в 2005 году. Он участвовал в программе девять лет и появился почти в 200 эпизодах.

«Разрушители легенд» — телепрограмма, выходившая с 2003 по 2016 годы на телеканале Discovery. Основными ведущими программы, в которой экспериментально проверялись легенды, мифы, поверия и слухи, были Адам Сэвидж и Джейми Хайнеман.