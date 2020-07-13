Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил с собой в 27 лет

Бенджамин Кио, внук покойного певца Элвиса Пресли и сын певицы Лизы Мари Пресли, найден мертвым с огнестрельным ранением в своем доме в городе Калабасасе, штат Калифорния.

Как сообщает TMZ, причиной смерти стало самоубийство. Кио было 27 лет.

Менеджер певицы заявил таблоиду, что Лиза Мари Пресли «полностью разбита горем, безутешна и опустошена» из-за смерти сына. «Он был любовью всей ее жизни», — добавил он.

Бенджамин Кио — сын от первого брака Лизы Мари Пресли с музыкантом Дэнни Кио. Бенджамин также занимался музыкой, но не вел публичный образ жизни.