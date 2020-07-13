Верховный суд разрешил рассматривать иски россиян к Facebook в отечественных судах

Российские суды имеют право рассматривать споры россиян с Facebook об удалении аккаунтов или блокировке контента. Об этом говорится в определении Верховного суда. Первым на документ обратило внимание Агентство правовой информации.

Верховный суд рассмотрел жалобу бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло. В 2019 году он и еще несколько человек подали иск к компании Facebook в Тверской суд Москвы. Истцы требовали, в частности, восстановить их удаленные аккаунты и запретить блокировать их в будущем. Тверской суд не стал рассматривать иск, сославшись на неподсудность ему этого спора и на отсутствие правоотношений между сторонами. Решение поддержал Мосгорсуд.

Однако Верховный суд напомнил, что, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных юрлиц, если ответчик распространяет в интернете рекламу, направленную на потребителей на территории РФ. Кроме того, по месту жительства истца могут рассматриваться иски о защите персональных данных.

В связи с этим Верховный суд направил иск Тарло (остальные истцы жалобы в ВС не подавали) на новое рассмотрение. Соответствующее определение было вынесено 9 июня, а через несколько недель бывший сенатор умер. Дальнейшую судьбу спора с Facebook определят наследники Тарло, заявил «Адвокатской газете» представлявший интересы бывшего сенатора в судах Дмитрий Кожухов.