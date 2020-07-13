В работе GitHub второй раз за две недели произошел многочасовой сбой

GitHub 13 июля ушел в оффлайн больше чем на четыре часа, сбой затронул несколько десятков миллионов разработчиков по всему миру.

Главная страница сообщала о внутренней ошибке сервера (500 Internal Server Error).

В GitHub назвали сбой серьезным. Причину сервис не указал, сообщив около 09:00 мск, что обнаружил источник ошибки и работает над восстановлением.

The Verge 29 июня сообщал о двухчасовом сбое в работе GitHub. Причина также не называлась.

GitHub — крупнейший сервис управления, разработки и хранения исходного кода. По итогам 2019-го число пользователей достигло 41 миллиона, за год на GitHub создали 44 миллиона новых репозиториев (всего их больше ста миллионов).

Сервисом пользуются в том числе Apple, Google, Amazon и Facebook. В 2018-м сервис купила Microsoft, сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов.