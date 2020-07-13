На военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль. Пострадал 21 человек

По крайней мере 17 моряков и четверо гражданских лиц пострадали в результате пожара, возникшего 12 июля на десантном корабле «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard) на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего, штат Калифорния.

Возгорание и последовавший за ним взрыв произошли в ходе плановых технических работ. Точная причина пожара пока не установлена.

Explosion aboard US Navy ship leaves several injured CNN

В момент возгорания на корабле находились около 160 моряков. Всех их оперативно эвакуировали. Пострадавшие доставлены в местные госпитали с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Пожарные несколько часов ведут борьбу с огнем. Они допускают, что тушение может продлиться несколько дней.

Два военных корабля «Фицджеральд» (USS Fitzgerald) и «Расселл» (USS Russell), пришвартованных на базе рядом с загоревшимся «Боном Ричард», в качестве меры предосторожности перемещены на другие причалы подальше от огня.