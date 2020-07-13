Индийский суд вернул потомкам махараджей храм, где нашли сокровища на 20 миллиардов долларов

Верховный суд Индии передал храм Шри Падманабхасвами в штате Керала, который считается самым богатым индуистским храмом в мире, потомкам местной княжеской династии. Об этом пишет Reuters.

Таким образом верховный суд Индии отменил решение верховного суда штата Керала (на его территории расположен храм), который в 2011 году отдал храм в управление властям штата Керала.

Потомки правителей древнего княжества Траванкор, которым верховный суд Индии вернул управление Шри Падманабхасвами, должны будут создать комитет, отвечающий в том числе за сокровища храма. Представители семьи уже заявили, что не имеют права на богатства, так как они «принадлежат богу».

Власти штата Керала заявили, что не будут оспаривать решение верховного суда Индии.

Храм Шри Падманабхасвами был возведен в VI веке и перестроен в XVIII веке правителями княжества Траванкор. Оно занимало часть территории современных индийских штатов Керала и Тамилнад и существовало с XVIII века до конца 1940-х годов.

Потомки правителей Траванкора и их представители продолжали управлять Шри Падманабхасвами и после того, как княжество перестало существовать. В 2000-х их обвинили в неспособности обеспечить сохранность ценностей храма. В суд поступил иск с требованием лишить их права управления храмом.

В 2011 году была проведена инвентаризация храмовых хранилищ. В них нашли изделия из золота, серебра и драгоценных камней, стоимость которых была оценена примерно в 22 миллиарда долларов. Шри Падманабхасвами попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый индуистский храм в мире.