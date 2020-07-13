Анджей Дуда победил во втором туре выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил 51,21% голосов во втором туре президентских выборов, его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 48,79% голосов. Это следует из материалов Государственной избирательной комиссии Польши по итогам обработки более 99% бюллетеней.

В избиркоме страны заявили, что оставшиеся неподсчитанные голоса не окажут существенного влияния на результат выборов. Когда будут представлены окончательные итоги голосования, в комиссии не сказали.

Явка во втором туре выборов президента составила 68,12%. Это самый высокий показатель явки с 1989 года.

Сторонники Рафала Тшасковского сообщили Reuters, что собирают информацию о нарушениях во время голосования.

В первом туре выборов, прошедшем 28 июня, Дуду поддержали 43,5% избирателей, Тшасковского — более 30%.

Анджей Дуда возглавляет Польшу с августа 2015 года.