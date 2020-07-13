Актриса Келли Престон, жена Джона Траволты, умерла в 57 лет от рака груди

Актриса Келли Престон, сыгравшая в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер» и «Кодекс Готти», умерла в возрасте 57 лет. Два года назад у Престон был диагностирован рак груди.

«Любовь и жизнь Келли запомнятся навсегда», — написал в инстаграме муж Престон, актер Джон Траволта, поблагодарив врачей и друзей, которые поддерживали его жену.

Траволта добавил, что собирается провести время с детьми, потерявшими мать. «Заранее прошу прощения за то, что вы некоторое время ничего обо мне не услышите», — написал Траволта.

У Престон и Траволты, поженившихся в 1991 году, осталось двое детей: 20-летняя дочь Элла и девятилетний сын Бенджамин. Третий ребенок пары — сын Джетт умер в 2009 году в возрасте 16 лет.