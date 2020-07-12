Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины «с Крымом в принципе не связано»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причина ухудшения отношений России и Украины — отстранение от власти президента Виктора Януковича, а не присоединение Крыма.

«Что касается хронологии событий. Сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись», — заявил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Лишь после этого, подчеркнул президент РФ, Крым вошел в состав России. «Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — цитирует интервью РИА Новости.

Программа «Москва. Кремль. Путин» будет показана на «России 1» в 22:00 по московскому времени. На сайте телеканала доступен фрагмент интервью, в котором слова «с Крымом в принципе не связано» не звучат.

В программу «Москва. Кремль. Путин» вошло и интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он, в частности, заявил, что в процессе урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях «какая-то динамика отсутствует, отсутствует абсолютно».

«Киев как ничего не делал в плане реализации Минского комплекса мер и Парижских договоренностей, так и не делает», — заявил Песков, упомянув соглашения, направленные на мирное урегулирование конфликта (цитата по «Интерфаксу»).

Виктор Янукович был смещен с поста президента Украины в феврале 2014 года. В начале марта того же года в Крыму прошел референдум, по итогам которого было объявлено о присоединении полуострова к России. За пределами РФ итоги референдума в Крыму признаны не были. Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении России, которые затем были несколько раз ужесточены, в том числе из-за роли РФ в конфликте на юго-востоке Украины.