Президент США Дональд Трамп впервые подтвердил, что в 2018 году США провели кибератаку на компанию «Агентство интернет-исследований», известную как . Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, взявший интервью у Трампа.

По словам Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама еще до выборов знал о манипуляциях со стороны России, но ничего не предпринял, поскольку думал, что на выборах победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп отметил, что принял решение о кибератаке на основе разведывательных данных о вмешательстве России в выборы США. «Посмотрите, мы остановили это», — сказал Трамп.

В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что командование США в ноябре 2018 года провело кибератаку против «фабрики троллей». По данным издания, в результате атаки офис компании оказался полностью отключен от интернета. «Федеральное агентство новостей», которое связывают с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным, подтвердило факт атаки.