Активисты: с радиоактивного могильника в Москве в сторону платформы МЦД слили бирюзовую воду

Рабочие предприятия «Радон» организовали слив химических отходов с территории могильника радиоактивных отходов, расположенного возле Московского завода полиметаллов. Об этом, как сообщает The Village, заявили депутат московского района Печатники Сергей Власов и активистка Екатерина Максимова.

По словам Максимовой, в мае на территории могильника заметили лужу с водой бирюзового цвета. 10 июля активисты узнали от местных жителей, что воду начали сливать в сторону платформы МЦД «Москворечье». Активисты прибыли на место, чтобы подтвердить это. «Действительно, местные работники выкопали канаву для слива воды из этой лужи в лес, и далее — в сторону платформы!» — сказала Максимова.

Охранники могильника вызвали на место полицию. В итоге шестерых человек, в том числе депутатов Сергея Власова и Павла Тарасова, задержали. Им вменяют проникновение на охраняемый объект.

В департаменте строительства Москвы объяснили появление бирюзовой воды тем, что в грунт мог попасть медный купорос, «который применялся в народном хозяйстве». Об этом говорится в ответе ведомства одной из местных жительниц. В воде, согласно исследованию «Радона», содержатся сульфат-ионы и ионы меди, неопасное количество железа, никеля и хрома, сказано в ответе департамента.

Муниципальный депутат Сергей Власов сообщил «МБХ медиа», что 11 июля канал, по которому слили химические отходы, предположительно закопали.

В «Радоне» и мэрии Москвы это пока не комментировали.

Через территорию могильника ядерных отходов Московского завода полиметаллов должно пройти строительство Юго-Восточной хорды — новой московской скоростной магистрали. Экологи обнаружили на этой территории превышение радиационного фона.

Местные жители выступили против строительства скоростной магистрали. Они опасаются, что строители могут повредить радиоактивный могильник, что приведет к распространению радиоактивной пыли по всей Москве.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ФГУП «Радон» проведет полномасштабную рекультивацию склона и вывезет зараженный грунт за пределы Москвы.