В ВОЗ допустили возврат карантинных ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране могут повторно ввести ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Она отметила, что риск возврата запретов сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса.

Пандемия COVID-19 усиливается на глобальном уровне, сообщила 9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания», — говорила она. 4 июля впервые за время эпидемии ВОЗ зарегистрировала более 200 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 3 054 699 (+58 601) 132 300 (+820) 953 462 (+16 986) 1 968 937 🇧🇷 Бразилия 1 713 160 (+44 571) 67 964 (+1 223) 1 139 844 (+32 832) 505 352 🇮🇳 Индия 767 296 (+24 879) 21 129 (+487) 476 378 (+19 547) 269 789 🇷🇺 Россия 707 301 (+6 509) 10 843 (+176) 481 316 (+8 805) 215 142 🇵🇪 Перу 312 911 (+3 633) 11 133 (+181) 204 748 (+3 810) 97 030 🇨🇱 Чили 303 083 (+2 064) 6 573 (+139) 271 741 (+3 490) 24 769 🇬🇧 Великобритания 287 556 (+630) 44 564 (+126) 512* _ 🇲🇽 Мексика 275 003 (+6 995) 32 796 (+782) 214 316 (+4 879) 27 891 🇪🇸 Испания 252 513 (+383) 28 396 (+4) 150 376 73 741 🇮🇷 Иран 248 379 (+2 691) 12 084 (+153) 209 463 (+2 463) 26 832 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 12 049 032 549 661 6 615 205 4 884 166

Актуально на 08:28 10.07.2020 (по московскому времени)

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