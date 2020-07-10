В ВОЗ допустили возврат карантинных ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране могут повторно ввести ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.
Она отметила, что риск возврата запретов сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса.
Пандемия COVID-19 усиливается на глобальном уровне, сообщила 9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания», — говорила она. 4 июля впервые за время эпидемии ВОЗ зарегистрировала более 200 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.
Актуально на 08:28 10.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.