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В ВОЗ допустили возврат карантинных ограничений в России из-за коронавируса

Источник: РИА Новости
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране могут повторно ввести ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Она отметила, что риск возврата запретов сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса.

Пандемия COVID-19 усиливается на глобальном уровне, сообщила 9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания», — говорила она. 4 июля впервые за время эпидемии ВОЗ зарегистрировала более 200 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
3 054 699 (+58 601)
132 300 (+820)
953 462 (+16 986)
1 968 937
🇧🇷 Бразилия
1 713 160 (+44 571)
67 964 (+1 223)
1 139 844 (+32 832)
505 352
🇮🇳 Индия
767 296 (+24 879)
21 129 (+487)
476 378 (+19 547)
269 789
🇷🇺 Россия
707 301 (+6 509)
10 843 (+176)
481 316 (+8 805)
215 142
🇵🇪 Перу
312 911 (+3 633)
11 133 (+181)
204 748 (+3 810)
97 030
🇨🇱 Чили
303 083 (+2 064)
6 573 (+139)
271 741 (+3 490)
24 769
🇬🇧 Великобритания
287 556 (+630)
44 564 (+126)
512*
_
🇲🇽 Мексика
275 003 (+6 995)
32 796 (+782)
214 316 (+4 879)
27 891
🇪🇸 Испания
252 513 (+383)
28 396 (+4)
150 376
73 741
🇮🇷 Иран
248 379 (+2 691)
12 084 (+153)
209 463 (+2 463)
26 832
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
12 049 032
549 661
6 615 205
4 884 166
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 08:28 10.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

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