В Томской области уволили главу департамента здравоохранения после публикации фотографий мешков с трупами, сваленных в кучу

6 июля в региональном «Московском комсомольце» появились фотографии из морга городской больницы № 3, где лечат больных коронавирусом. На фото были изображены сваленные в кучу черные мешки, в которых, по утверждению, находились тела умерших от коронавируса.

Оперштаб региона отверг данные о трупах в мешках, заявив, что в них находятся бытовые отходы, а на автора материала в «МК» Станислава Микрюкова составили протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Позже, однако, фото и видео, подтверждающие его версию, начали появляться в других источниках.