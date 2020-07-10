В Томской области уволили главу департамента здравоохранения после публикации фотографий мешков с трупами, сваленных в кучу
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу регионального департамента здравоохранения Александра Холопова, сообщает официальный сайт администрации области. Увольнение произошло на фоне скандала с опубликованными фото из морга, на которых были изображены сваленные в кучу мешки с трупами.
6 июля в региональном «Московском комсомольце» появились фотографии из морга городской больницы № 3, где лечат больных коронавирусом. На фото были изображены сваленные в кучу черные мешки, в которых, по утверждению, находились тела умерших от коронавируса.
Оперштаб региона отверг данные о трупах в мешках, заявив, что в них находятся бытовые отходы, а на автора материала в «МК» Станислава Микрюкова составили протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Позже, однако, фото и видео, подтверждающие его версию, начали появляться в других источниках.
Губернатор отметил, что Холопов уволен за «организационный бардак» в морге, из-за которого в закрытое помещение попал посторонний человек. Подлинность самих фотографий, по словам губернатора, сейчас изучает специальная комиссия.
«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?».