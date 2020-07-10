В работе «Мегафона» и Yota произошел сбой

Сбой в работе операторов связи «Мегафон» и Yota произошел утром 10 июля.

По данным сервиса Downdetector, пользователи «Мегафона» жалуются на проблемы с мобильным интернетом и мобильной связью, пользователи Yota не могут подключиться к интернету. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Петербурга, Ярославля, Калининграда, Иваново, Вологды, Твери, Смоленска, Самары, Новосибирска, Краснодара, Казани.

В «Мегафоне» сообщили, что зафиксировали «кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных у ряда абонентов в северо-западном регионе», но сейчас эта проблема уже устранена.

Yota в соцсетях подтвердила наличие проблем.