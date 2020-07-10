В приложениях на айфонах по всему миру произошел масштабный сбой

Пользователи айфонов и айпадов по всему миру жалуются на сбои в различных популярных приложениях на iOS.

Неполадки возникают у таких приложений как Spotify, Tinder, Viber, у сервисов «Яндекса» и многих других.

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который интегрирует приложение с Facebook — например, чтобы пользователи могли логиниться в нем через профиль в соцсети. В самом Facebook сообщили, что изучают проблему.