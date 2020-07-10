Дмитрий Песков: «Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и ознакомиться на HBO с фильмом про геев в России, сообщите нам»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нет дела до документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев и лесбиянок, который вышел на сервисе HBO.

«Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и ознакомиться на HBO с фильмом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других более важных дел», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Когда Пескову сказали, что в фильме идет речь о праве человека на жизнь, он ответил: «Я бы не преувеличивал значение подобных фильмов».

30 июня на сервисе HBO вышел документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о тайной эвакуации геев и лесбиянок из республики. Мировая премьера ленты прошла на фестивале «Сандэнс». Съемки проходили с 2017 года, когда в Чечне начали массово преследовать ЛГБТ-людей.

О массовом преследовании геев в Чечне в апреле 2017 года рассказала «Новая газета». Сообщалось, что тогда задержали более ста человек, их пытали; как минимум троих человек, по данным «Новой газеты», убили. Чеченские власти отрицают сообщения о преследовании ЛГБТ-людей.