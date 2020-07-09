В России за сутки коронавирус обнаружили у 6509 человек

За прошедшие сутки в России выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6562 случаях.

С начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 707 301 человека. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве (+568), Петербурге (+292), Свердловской области (+276) и Ханты-Мансийском автономном округе (+265).

За прошедшие сутки умерли 176 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 10843 человека с COVID-19.

За сутки выздоровели 8805 человек, заразившихся коронавирусом, с начала эпидемии — 481 316 человек.

За последние сутки проведено 288 тысяч тестов на коронавирус, всего — свыше 22 миллионов.