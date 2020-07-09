Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге анонсировал дальнейшее снятие антикоронавирусных ограничений в городе.

С 13 июля вузы и школы вновь смогут начать обучение в очном формате. Будут открыты аттракционы, культурные центры, а также детские лагеря.

С 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью меньше 3000 мест; они могут быть заполнены не более, чем на 50%. Также с 10 до 50% от вместимости трибун увеличится разрешенное число зрителей спортивных соревнований.