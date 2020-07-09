Собянин объявил о новых этапах отмены ограничений в Москве. С 13 июля начнут работать аттракционы, с 1 августа — кинотеатры
Источник: Сергей Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге анонсировал дальнейшее снятие антикоронавирусных ограничений в городе.
С 13 июля вузы и школы вновь смогут начать обучение в очном формате. Будут открыты аттракционы, культурные центры, а также детские лагеря.
С 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью меньше 3000 мест; они могут быть заполнены не более, чем на 50%. Также с 10 до 50% от вместимости трибун увеличится разрешенное число зрителей спортивных соревнований.
[С 13 июля] обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.