Россия включила журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре 9 июля.

О причинах такого решения не сообщается.

Аркадий Бабченко с 2017 года находится за пределами России. Сейчас он проживает в Киеве. В последние годы Бабченко известен крайне негативными высказываниями в отношении российских властей.

В июне 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко убит. Через сутки он появился на пресс-конференции, где было заявлено, что убийство было инсценировкой. СБУ заявила, что на Бабченко готовили покушение российские спецслужбы, и инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.