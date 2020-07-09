Роспотребнадзор предлагает возобновить полеты в 13 стран. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Михаила Орлова, направленном в Росавиацию и Минтранс, с которым ознакомился РБК.

В списке девять государств Европы (Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия) и четыре азиатских страны (Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Монголия).

О датах возобновления полетов в письме не говорится.

Россия из-за эпидемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.

С 27 июля в аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D, использующийся для международных вылетов и закрытый на фоне отмены авиасообщения.