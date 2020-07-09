Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран. Среди них — Германия, Италия, Великобритания и Китай
Роспотребнадзор предлагает возобновить полеты в 13 стран. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Михаила Орлова, направленном в Росавиацию и Минтранс, с которым ознакомился РБК.
В списке девять государств Европы (Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия) и четыре азиатских страны (Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Монголия).
О датах возобновления полетов в письме не говорится.
Но решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет, предупреждают собеседники РБК. Это пока лишь предложение Роспотребнадзора. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — добавил источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения.
Россия из-за эпидемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
С 27 июля в аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D, использующийся для международных вылетов и закрытый на фоне отмены авиасообщения.