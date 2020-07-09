Минфин США оштрафовал Amazon за продажу товаров жителям Крыма

Интернет-ритейлер Amazon заплатит 134 тысячи долларов штрафа за нарушение санкционных программ США, в том числе в отношении Крыма. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В 2011-2018 годах Amazon предоставлял товары и услуги жителям регионов, в отношении которых действуют санкции США. Речь идет о Крыме, Иране и Сирии. Также Amazon обслуживал клиентов, которые лично фигурировали в санкционных списках или работали на дипмиссии стран из таких списков.

Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы по проверке, находится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Всего интернет-ритейлер провел несколько сотен транзакций, нарушающих санкционные программы, на общую сумму около 269 тысяч долларов.

Amazon грозил штраф более чем в миллион долларов, но его сумму снизили: OFAC посчитал нарушения не очень значительными и принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.

В 2014 году власти США запретили любые экономические связи с Крымом. Под запретом оказался в том числе экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым.