Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 12 миллионов человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заражений в режиме реального времени.

В общей сложности в мире умерли почти 550 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. 6,5 миллиона человек выздоровели.

В США, являющихся лидерами среди всех стран мира по числу заболевших, количество зарегистрированных случаев СOVID-19 превысило три миллиона. От болезни умерли более 132 тысяч человек, более 950 тысяч человек выздоровели.

Далее в статистике следуют Бразилия (1,7 миллиона заболевших, почти 68 тысяч умерших) и Индия (767 тысяч заболевших, 21 тысяча умерших).

В России выявлены 700 тысяч случаев заражения COVID-19, от болезни умерли более 10 тысяч человек.