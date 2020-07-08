В России выявлено 6562 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели более 700 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6368 случаях. Всего с момента начала распространения коронавируса в России заразились 700 792 человека.

Умерли за последние сутки 173 человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии скончались 10 667 человек, заразившихся коронавирусом.

За прошедшие сутки из больницы были выписаны 8 631 человек, проходивших лечение от COVID-19. Всего с момента начала распространения коронавируса в России выздоровели 472 511 человек.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки было сделано 253 тысячи тестов на коронавирус (днем ранее — 202 тысячи тестов). Всего проведено 21,7 миллиона лабораторных исследования на COVID-19.