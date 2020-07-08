Школьные линейки из-за коронавируса проведут в другом формате. 1 сентября пройдет «диагностика знаний школьников»

В 2020 году линейки на 1 сентября в российских школах из-за мер безопасности в связи с пандемией коронавируса не будут проводиться в традиционном формате. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции», — цитирует его слова РИА Новости.

Также Кравцов объявил, что 1 сентября во всех школах будет проведена «диагностика знаний школьников» по итогам дистанционного образования во время пандемии. Оценки за нее выставлять не будут, учители просто проверят общий уровень знаний, уточнил министр.

Из-за пандемии COVID-19 все российские школы с конца марта были переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия в образовательных заведениях запрещены Роспотребнадзором до конца года.