Правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков

Правительство Таиланда разработало и одобрило законопроект, разрешающий однополые союзы в стране. Об этом сообщает Bangkok Post.

Союзы между лицами одного пола предлагается называть «партнерством», а не «браком», но их участники будут иметь такие же права, как и пары, находящиеся в традиционном браке — они смогут усыновлять детей и наследовать имущество друг друга.

Законопроект направлен на рассмотрение в парламент и вступит в силу в случае его принятия.

Таиланд может стать второй страной в Азии, легализовавшей однополые партнерства. Первым это сделал Тайвань в 2019 году.

Сейчас однополые браки или партнерства являются легальными в более чем 40 странах мира.