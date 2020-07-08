МВД предложило изменить внешний вид водительских удостоверений

МВД России предложило добавить на лицевую сторону водительских прав, выдаваемых в России, аналоги надписи «Водительское удостоверение» на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно.

Все три надписи, выполненные сиреневым цветом, предлагается размещать в три строки в следующей последовательности: по-русски, по-французски, по-английски, сказано в проекте приказа МВД.

Также министерство предложило, чтобы в свидетельствах о регистрации транспортных средств указывали мощность двигателя и срок госрегистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.