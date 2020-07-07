Задержан советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов задержан в Москве, сообщает телеграм-канал Life Shot. Его задержали сотрудники ФСБ, сообщает «Эхо Москвы», не указывая источник информации. Задержание Сафронова подтвердили источник «Открытых медиа» и ТАСС.

По данным Life Shot, задержание, возможно, связано с делом о государственной измене. В «Роскосмосе» это пока не комментируют.

30-летний Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

В мае Сафронов стал советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. На этой должности, как сообщалось, он должен был заняться информационной политикой в «Роскосмосе» и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.

Иван Сафронов был уволен из газеты «Коммерсант» в мае 2019 года после девяти лет работы. Вместе с ним из издания вынужденно ушел редактор Максим Иванов. Их увольнения потребовал владелец газеты Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак протеста против решения акционера из «Коммерсанта» уволился весь отдел политики. Всего заявления написали 11 человек. Валентина Матвиенко говорила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

В июне 2019 года, как сообщал ТАСС, в суд поступили материалы о привлечении газеты «Коммерсант» к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Предполагалось, что поводом для этого стала статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из авторов которой был Иван Сафроновв. Этот материал был удален с сайта «Коммерсанта».