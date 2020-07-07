Число умерших больных с COVID-19 в Москве превысило четыре тысячи человек

В Москве за последние сутки умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв с начала эпидемии превысило четыре тысячи — и сейчас составляет 4027 человек.

Всего в Москве зарегистрированы 226 174 случая заболевания ковидом.

Во всей России по состоянию на утро 7 июля с начала пандемии зарегистрированы 694 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 494 человека умерли.

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