В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 135 человек, болевших COVID-19

По данным федерального оперативного штаба на утро 6 июля, в России за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве (+685), Московской области (+292) и Ханты-Мансийском автономном округе (+289).

За прошедшие сутки умерли 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии скончались 10 296 человек с COVID-19.

Из больниц за сутки выписаны 3579 человек, болевших COVID-19. Всего за время эпидемии выздоровели 454 329 человек, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

За прошедшие сутки проведено 265 тысяч тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее было сделано 317 тысяч тестов, а всего проведено 21,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.