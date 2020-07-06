В Австралии из-за коронавируса впервые за столетие закрыли границу между штатами

В Австралии впервые за сто лет закрыли границы между двумя наиболее населенными штатами — Новым Южным Уэльсом и Викторией, сообщает Reuters.

Предыдущий раз посты на границах этих штатов действовали в 1919 году во время пандемии гриппа «испанки».

Сейчас решение о закрытии границ было принято из-за коронавируса. В столице штата Виктория — Мельбурне — за сутки зафиксировано 127 новых случаев COVID-19, самое большое число с момента начала пандемии коронавируса.

Власти Нового Южного Уэльса заявили, что пока нет даже примерной даты открытия границы.

По состоянию на 6 июля, в Австралии зафиксировано 8583 случая коронавирусной инфекции — значительно меньше, чем в других странах с аналогичной плотностью населения и уровнем здравоохранения. До недавнего времени в Австралии из-за относительно небольшого количества случаев COVID-19 не действовали жесткие карантинные меры.