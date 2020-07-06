Умер Эннио Морриконе

Итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, музыкант скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме от последствий травмы, полученной при падении.

Luca Bruno / AP / Scanpix / LETA

Эннио Морриконе — один из самых известных композиторов современности. На его счету более 400 работ для кино и телевидения. Он написал саундтреки к таким фильмам, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Профессионал», «Однажды в Америке», «Спрут», «Легенда о пианисте», «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.

Морриконе — девятикратный лауреат итальянской кинопремии «Давид ди Донателло». Также среди его наград три премии «Золотой глобус», два «Оскара» и один «Золотой орел».