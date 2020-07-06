ЦБ разрешит страховым компаниям поднять тарифы на ОСАГО на 10%

Центробанк намерен расширить тарифный коридор, в пределах которого должна находиться стоимость полиса ОСАГО.

Для легковых автомобилей физических лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимир Чистюхина, коридор расширят на 10% вверх и вниз.

Сейчас минимальное значение базовой ставки — 2746 рублей, максимальное — 4942 рублей. По новым правилам для этой группы минимальная ставка будет 2471 рублей, максимальная — 5436 рублей.

Тарифный коридор для юридических лиц расширят в обе стороны на 20%, а для автобусов, трамваев и троллейбусов ставка снизится на 5%. Также изменятся тарифы для такси (на 30%) и грузовых автомобилей (на 20%).

В ЦБ, пишет РБК, считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок к верхней границе коридора. «Какие-то изменения, если и будут, то точечные и будут касаться наиболее аварийных водителей», — подчеркнул Чистюхин.

Предполагается, что новый тарифный коридор начнет действовать с 24 августа. С этого же дня вступят в силу и другие нововведения. В частности, при расчете стоимости ОСАГО не будет применяться региональный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля, но страховые компании смогут учитывать факты грубого нарушения водителями правил дорожного движения и увеличивать в этом случае стоимость страховки.

В начале 2019 года в рамках первого этапа реформы ОСАГО Центробанк увеличил тарифный коридор для полисов на 20%.