Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 с помощью мобильных телефонов
Источник: Правительство России
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Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает с помощью специальных алгоритмов получать список абонентов, находившихся в одной геопозиции с заболевшим и имеющих с ним контакт. Этот список будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного времяпрепровождения и «особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».
Данные о контактных лицах будут направляться в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.