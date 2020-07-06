Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 с помощью мобильных телефонов

Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает с помощью специальных алгоритмов получать список абонентов, находившихся в одной геопозиции с заболевшим и имеющих с ним контакт. Этот список будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного времяпрепровождения и «особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».

Данные о контактных лицах будут направляться в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.