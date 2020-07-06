Израиль снова закрыл бары и спортзалы из-за коронавируса

Власти Израиля приняли решение о закрытии баров, клубов и спортзалов в стране из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но в итоге этого пока решили не делать — они продолжат работу, однако одновременно в них смогут находиться не более 19 человек. Количество посетителей ресторанов будет ограничено 20 людьми, на летних верандах смогут находиться не более 30 человек.

Израиль вводил жесткие ограничительные меры против коронавируса в марте — из-за этого к началу мая в 9-миллионной стране эпидемия была фактически побеждена: ежедневно фиксировались не более нескольких десятков случаев.

С конца мая в Израиле были отменены ограничения на работу организаций и проведение массовых мероприятий — из основных антикоронавирусных мер в силе остался только масочный режим. С июня количество заболевших вновь стало резко расти: в последние дни ежедневно заражаются около тысячи человек.

Всего в Израиле зафиксированы более 30 тысяч случаев заражения, 332 человека умерли.