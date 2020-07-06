Бывшие журналисты «Ведомостей» и один из основателей газеты Дерк Сауэр начали переговоры о запуске нового медиа

Бывшие журналисты газеты «Ведомости» и один из ее основателей Дерк Сауэр ведут переговоры о создании нового СМИ. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на семерых бывших и действующих журналистов «Ведомостей».

По данным «Проекта», обсуждается создание нового делового онлайн-СМИ, в котором готовы работать почти все уволившиеся из «Ведомостей» заместители главного редактора, начальники некоторых отделов и корреспонденты.

Возможные сроки запуска нового медиа и его концепция не раскрываются. Дерк Сауэр отказался комментировать «Проекту» информацию о переговорах.

В «Ведомостях» с марта 2020 года продолжается кризис, вызванный сменой владельцев издания и назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. Он неоднократно вносил правки в уже опубликованные тексты издания, чем вызвал обвинения в цензуре. После его утверждения в должности из газеты ушли все пятеро заместителей главного редактора и некоторые другие сотрудники.

В начале июля профсоюз сотрудников «Ведомостей», в который входит более половины редакции, потребовал от нового руководства соблюдения «Догмы» и «Кодекса редакции». В противном случае журналисты пригрозили забастовкой.