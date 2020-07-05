В России за сутки выявили 6736 новых случаев COVID-19. Умерли 134 человека, заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6736 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 6632 случаях.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заразились 681 251 человек.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве (+650), Московской области (+287), Санкт-Петербурге (+275) и Ханты-Мансийском АО (+272).

Умерли за прошедшие сутки 134 человека, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 10 161 человек с COVID-19.

Всего выздоровели 450 750 человек, заразившихся коронавирусом. В том числе 8 915 пациентов были выписаны из больниц за последние сутки.

За прошедшие сутки сделано 317 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии проведено более 21 миллиона лабораторных исследований, сообщил Роспотребнадзор.