«Оренбургу», где 10 человек заразились коронавирусом, разрешили сыграть с «Рубином» в чемпионате России по футболу

Футбольный клуб «Оренбург», где десять человек — игроки и персонал заразились коронавирусом — получил разрешение Роспотребнадзора на матч с «Рубином», передает«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги.

«Оренбург», сообщили в пресс-службе, предоставил всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

«В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — добавили представители РПЛ.

«В матче с „Рубином“ примут участие те, у кого неоднократно отрицательные тесты», — пояснили ТАСС в пресс-службе ФК «Оренбург».

Матч «Рубин» — «Оренбург» состоится 5 июля.

Чемпионат России по футболу возобновился 19 июня после перерыва, объявленного в связи с пандемией коронавируса. В первом же после возобновления туре не смог играть основной состав ФК «Ростов» — футболисты ушли на карантин из-за коронавируса. Вместо основного состав на матч с «Сочи» выставили юных воспитанников футбольной академии «Ростова». Матч, в котором юные футболисты проиграли со счетом 1:10, стал одним из самых обсуждаемых в России.

25 июня стало известно о положительных пробах на коронавирус у футболистов и сотрудников ФК «Оренбург». Роспотребнадзор отказал «Оренбургу» в проведении матча с «Краснодаром», а затем и с «Уралом». Клубу, таким образом, засчитали два технических поражения.