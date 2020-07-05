На друга администратора паблика «Омбудсмен полиции» завели уголовное дело. По словам адвоката, так его вынуждают дать показания на Воронцова

На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко, который дружит с администратором паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым, завели уголовное дело о взятке. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат Воронцова Михаил Мушаилов.

У Гладченко — инспектора ГИБДД — утром 5 июля прошел обыск, после которого его задержали и доставили Кузьминский следственный отдел. Там, по словам Мушаилова, Гладченко вынуждают дать показания на Воронцова в обмен на то, что его не будут привлекать к ответственности по делу взятке.

Владимир Воронцов в начале мая был арестован по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. Затем к делу были добавлены еще несколько эпизодов, включая изготовление порнографии.

Воронцов свою вину категорически отрицает, а уголовное преследование считаем «местью за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».