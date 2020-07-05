Глава Калмыкии призвал переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте. С таким предложением Хасиков выступил в видеообращении, посвященном 100-летию автономии Калмыкии.

«Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас», — сказал Хасиков.

По мнению главы Калмыкии, проспекту необходимо вернуть имя Петра Анацкого - полного Георгиевского кавалера, командира Красной армии, погибшего в 1918 году. Имя Анацкого проспект носил до конца 1990-х годов.

Также в видеообращении, выложенном в соцсетях главы Калмыкии, Хасиков предложил вынести изменения в конституцию республики с учетом поправок, принятых в Основной закон РФ. Какие именно это будут изменения, Хасиков не уточнил.

Проспект Остапа Бендера, названный в честь героя книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова, появился в Элисте в конце 1990-х годов. Проспект ведет к «Сити чесс» («Город шахмат»), построенному в Элисте к 33-й Всемирной шахматной олимпиаде в 1998 году. Кирсан Илюмжинов, возглавлявший Калмыкию с 1993 по 2010 годы, с 1995 по 2018 годы был президентом Международной шахматной федерации.

Бату Хасиков — кикбоксер, известный по фильмам «Бой с тенью», бывший сенатор от Калмыкии. Он возглавляет республику с марта 2019 года.

Призывы переименовать проспект Остапа Бендера звучали и ранее, но на уровне общественных инициатив, а не как предложение главы республики.