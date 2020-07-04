СК и прокуратура поспорили из-за дела на следователя, занимавшегося «Кировлесом»

Обновлено. Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. Процессуального статуса у Миниахметова нет, добавил он.

Следственный комитет и Генпрокуратура РФ оспаривают решения друг друга по поводу уголовного дела на следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова.

О задержании Миниахметова 3 июля сообщил «Коммерсант». СК в своем релизе не называл фамилию задержанного, сообщая, что следователь центрального аппарата ведомства задержан по делу о крупной взятке (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Миниахметов расследовал дело бывшего начальника антикоррупционного управления МВД , напоминает «Медиазона». Также он занимался делом .

Утром 4 июля СК объявил, что постановление об уголовном деле в отношении следователя отменил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Днем 4 июля СК обжаловал решение Гриня у генерального прокурора Игоря Краснова.

По версии СК, следователь центрального аппарата ведомства получил от обвиняемого взятку «за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».

«Коммерсант» пишет, что «в последнее время» Миниахметов вел дело о хищении из Национального торгового банка в Тольятти 573 миллионов рублей, принадлежащих ВЭБу как акционеру банка. Фигуранты дела — бывшие руководители банка. Газета отмечает, что большинство обвиняемых по ходатайству СК отправили под домашний арест.