Количество заболевших COVID-19 по всему миру превысило 11 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире к 09:00 мск 4 июля составило 11,078 миллиона человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.

Умерли за время эпидемии 525,2 тысячи человек, за сутки число умерших от инфекции во всем мире выросло на 3,4 тысячи человек.

Больше всего заболевших по данным на утро 4 июля в США — 2,8 миллиона человек. Умерли в США за время эпидемии 129,4 тысячи заболевших COVID-19.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, к утру 4 июля находится на третьем месте по количеству заболевших — 666,9 тысячи человек. На втором месте — Бразилия с 1,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан 3 июля назвал «спекуляциями» рассуждения о второй волне пандемии COVID-19. Слова Райана приводит ТАСС.

По словам Райана, рост заболеваемости во некоторых странах это не вторая волна, а «второй пик».

Новые вспышки заболевания COVID-19 в конце июня зафиксировали, например, в Германии и в Израиле. Страны начали возвращать карантинные меры, отмененные в середине мая.