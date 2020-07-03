В России за сутки выявили 6718 новых случаев COVID-19. Умерли 176 человек, заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6718 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6760 случаях.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заразились 667 883 человека.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве (+659), Московской области (+298) и Ханты-Мансийском АО (+271).

Умерли за прошедшие сутки 176 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 9859 человек с COVID-19.

Всего выздоровели 437 893 человека, заразившихся коронавирусом. В том числе 8 915 пациентов были выписаны из больниц за последние сутки.

За прошедшие сутки сделано 282 тысячи тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии проведено 20,4 миллиона лабораторных исследований, сообщил Роспотребнадзор.