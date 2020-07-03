У российских аэропортов и авиакомпаний нашли более 500 нарушений антивирусных рекомендаций

Проверки Ространснадзора с начала июня выявили более 500 нарушений антивирусных рекомендаций Минтранса у аэропортов и авиакомпаний по всей России. Об этом пишет «Коммерсант».

Всего с 1 по 24 июня были проведены 543 проверки — из выявленных в их ходе 518 нарушений на аэропорты приходится 353 нарушения, остальные — на авиакомпании.

Наиболее распространенными нарушениями оказались отсутствие тепловизоров в аэропортах и несоблюдение рекомендации по обязательному измерению температуры перед посадкой в самолет, а также отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и авиакомпаний. При этом в Ространснадзоре отметили, что число нарушений снижается и в целом санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются.

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