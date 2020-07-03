ЦБ опубликовал пост об изъятии государством доходов у населения во время Великой Отечественной войны. А потом удалил его с извинениями
Банк России 30 июня опубликовал в своем аккаунте в фейсбуке пост, рассказывающий о том, как государство во время Великой Отечественной войны изымало доходы у населения.
В публикации, которая доступна через историю правок, в частности, говорилось: «Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска на время войны были отменены, компенсация за них перечислялась на вклады и была заморожена».
Также кратко рассказывалось о существовавших программах добровольного сбора средств посредством денежно-вещевых лотерей и государственных займов.
Пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые читатели, судя по комментариям к публикации, увидели в ней не историческую справку, а некий намек на возможность повторения описанной схемы в нынешних реалиях.
Ведущие аккаунта Центробанка сначала пытались объяснять, что никаких намеков нет, а затем удалили публикацию, «чтобы избежать дальнейших домыслов», и принесли извинения за неудачный текст.