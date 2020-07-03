RT потребовал по 500 тысяч рублей от Навального, Соболь и Znak.com из-за публикаций о накрутках просмотров на YouTube
Телеканал RT в иске, поданном к политикам Алексею Навальному и Любови Соболь и сайту Znak.com, потребовал по 500 тысяч рублей от каждого ответчика. Об этом сообщает Znak.com, ознакомившийся с документом. Ранее подробности об иске, поданном в начале июня, не были известны.
RT подал иск о защите деловой репутации в Арбитажный суд Москвы в начале июня. Поводом для обращения стал фильм Любови Соболь о накрутке телеканалом просмотров и покупке комментариев на YouTube.
Первоначально суд не принял иск из-за формальных нарушений, но со второй попытки телеканалу удалось его подать. Первое заседание назначено на 15 сентября.
Также в иске телеканал требует от ответчиков опубликовать решение суда о признании информации недостоверной и запретить ее распространение в России.
Как следует из иска, Russia Today оспаривает несколько фраз, сказанных Любовью Соболь в ролике на YouTube, а также основанные на этом видео публикации в блоге Навального и на сайте Znak.com. В частности, истец требует опровергнуть заявления Соболь, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина», что телеканал «не смотрит практически никто», что RT использует «чудовищную накрутку» и «фантастические бюджеты, которые уходят в карман».