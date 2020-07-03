RT потребовал по 500 тысяч рублей от Навального, Соболь и Znak.com из-за публикаций о накрутках просмотров на YouTube

RT подал иск о защите деловой репутации в Арбитажный суд Москвы в начале июня. Поводом для обращения стал фильм Любови Соболь о накрутке телеканалом просмотров и покупке комментариев на YouTube.

Первоначально суд не принял иск из-за формальных нарушений, но со второй попытки телеканалу удалось его подать. Первое заседание назначено на 15 сентября.